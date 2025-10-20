Украшения императриц с тысячами бриллиантов. Какие драгоценности похитили из Лувра, как это вообще возможно и почему на поиски есть считанные дни

Дерзкое ограбление Лувра , самого посещаемого музея в мире, потрясло Францию. Похищенные 19 октября драгоценности — восемь ювелирных изделий — настолько уникальны, что продать их будет невозможно, предполагают специалисты. Поэтому, как пишут мировые медиа, правоохранители начали «гонку со временем» в попытке найти артефакты до того, как их переплавят или повредят.

Парижский Лувр является уникальным музеем, который хранит более 300 000 экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тыс. м². Ежедневно его посещает до 30 тыс. человек.

NV собрал главное, что известно по состоянию на сейчас об ограблении Лувра, который уже вторые сутки закрыт для посетителей.

По материалам Sky News, BBC, The Guardian, Bild, CNN.

Кража на глазах у посетителей: как это вообще возможно?

Ограбление в Париже произошло около 9:30 по местному времени в воскресенье, 19 октября — через полчаса после того, как первые посетители начали заходить в Лувр. Вся операция была очень быстрой и заняла у грабителей ориентировочно 7−10 минут.

Их дерзость поражает. Преступники воспользовались грузовиком-подъемником с раздвижной лестницей и люлькой, чтобы подняться на балкон на втором этаже. Далее они ворвались внутрь, разбив одно из окон. Все операция происходила с южной стороны здания музея, которая расположена вдоль Сены. Sky News уточняет, что возле этого участка сейчас также продолжаются строительные работы.

Подъемник-лестница, который использовали злоумышленники / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Чтобы разрезать внешнее стекло и попасть в Лувр, грабители воспользовались дисковым резаком. Преступников, по разным данным, было трое или четверо. Скорее всего один остался ждать снаружи, двое вошли в залы музея. Их целью была галерея Аполлона (Galerie d’Apollon), где хранится коллекция драгоценностей французской короны — ювелирных изделий, которые носили короли и королевы Франции, а также Наполеон в статусе французского императора. Галерея Аполлона была построена в 1661 году Людовиком XIV.

Окно, через которое грабители попали в музей / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Здесь злоумышленники украли девять экспонатов, расположенных на стендах, защищенных стеклом (один из украденных артефактов уже найден). По данным Le Parisien, у грабителей были маленькие бензопилы, которыми воспользовались, чтобы добраться до драгоценностей. Как свидетельствует вирусное видео, грабители сделали это прямо на глазах у посетителей и были в балаклавах и ярко-желтых жилетах.

Министр культуры Франции Рашида Дати, комментируя видеозаписи с места происшествия, отметила, что злоумышленники не атаковали людей: «За четыре минуты они спокойно вошли, разбили [выставочные] витрины, забрали свою добычу и ушли». «Без насилия, очень профессионально», — добавила министр.

После кражи, по данным полиции, преступники сбежали из музея на макси-скутерах Yamaha TMAX.

Инфографика CNN показывает место ограбления – галерею Аполлона и место проникновения грабителей в музей / Инфографика: The Guardian

The Guardian уточняет, что сигнализация, которая защищала экспонаты, сработала, однако грабители быстро сбежали из огромного музея, прежде чем охрана смогла что-то сделать. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал молниеносность операции и добавил, что это была работа «опытной команды, которая явно разведала место».

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен признал, что ограбление Лувра выявило недостатки в системе безопасности музея. Он, в частности, отметил, что окна не были надежно защищены от взлома, а подъемник, которым воспользовались грабители, смог припарковаться на обычной дороге общего пользования.

Пострадавших во время кражи не было, после нее музей немедленно закрыли, а посетителей попросили покинуть Лувр.

Более тысячи бриллиантов в одном колье: какие реликвии украдены из Лувра

Глава МВД Франции отметил, что похищенные драгоценности "имеют настоящую историческую ценность, и на самом деле являются бесценными".

Грабителям удалось украсть девять ювелирных украшений и изделий, принадлежавших французским монархам. Один из украденных экспонатов уже был найден неподалеку Лувра: это «чрезвычайно ценная» корона французской императрицы Евгении (1853 — 1920), жены Наполеона III, которую злоумышленники вероятно потеряли во время побега.

Сообщается, что этот исторический объект был «поврежден», но не «сломан».

Корона французской императрицы Евгении – единственный объект, который уже удалось найти, хотя и поврежденным / Инфографика: louvre.fr

Остальные восемь украденных драгоценностей:

1. Тиара из набора украшений Марии-Амелии Терезы Бурбонской, жены Луи-Филиппа I и королевы Франции в 1830−1848 годах. Эту же тиару ранее использовала и королева Голландии Гортензия, жена Людовика І Бонапарта и падчерица императора Наполеона I. Тиара изготовлена из цейлонских сапфиров и бриллиантов, имеет высоту 6,2 см и ширину 10,7 см.

2. Ожерелье из сапфирового набора украшений королевы Марии-Амели и королевы Гортензии

3. Серьга из пары, которая принадлежала к этому же сапфировому набору ювелирных изделий королевы Марии-Амели и королевы Гортензии.

Все три артефакта на фото ниже:

Инфографика: louvre.fr

4. Изумрудное колье из набора императрицы Марии Луизы, второй жены Наполеона I, императрицы Франции в 1810—1814 годах. Оно содержит 32 изумруда и 1138 бриллиантов.

Инфографика: louvre.fr

5. Пара изумрудных сережек из той же коллекции императрицы Марии Луизы. Вместе с колье этот ансамбль был свадебным подарком Наполеона I его второй жене в марте 1810 года.

Инфографика: louvre.fr

6. Тиара императрицы Евгении (последняя императрица Франции в 1853—1870 годах, также правила как регентка при Наполеоне III). Тиара содержит 212 жемчужин и 1998 бриллиантов.

Инфографика: louvre.fr

7. Большая корсажная брошь-бант императрицы Евгении. Бант, изготовленный из серебра, золота и бриллиантов между, был частью придворного гардероба Евгении и является одним из самых известных ювелирных изделий Второй империи.

Инфографика: louvre.fr

8. Брошь, известная как «брошь-реликварий», содержит несколько из огромных бриллиантов Мазарини — набора из 18 бриллиантов, которые были собраны кардиналом Мазарини, известным коллекционером драгоценных камней, а затем проданы Людовику XIV. Императрица Евгения, жена Наполеона III, была первой владелицей этой броши, инкрустированной бриллиантами, изготовленной специально для нее в 1855 году.

Инфографика: louvre.fr

На удивление, грабители оставили нетронутым бриллиант Регент весом 140 карат, который также был представлен в галерее Аполлона. Этот бриллиант является исключительным по своему размеру, весу и чистоте. На момент находки в Индии в 1698 году бриллиант считался крупнейшим из известных в то время.

«Кража десятилетия»: как реагирует Франция и что могут сделать грабители с сокровищами

Детектив Артур Бренд, специализацией которого являются произведения искусства, в комментарии Sky News назвал ограбление Лувра «кражей десятилетия», добавив, что время поиска похищенных драгоценностей идет на считанные часы и дни.

«Эти королевские драгоценности настолько известны, что вы не можете их просто продать, — пояснил Бренд Sky News. — Единственное, что они [злоумышленники] могут сделать — это переплавить серебро и золото, разобрать бриллианты, попытаться огранить их [заново]. Именно так они, вероятно, исчезнут навсегда».

Поэтому, по мнению детектива, у правоохранителей есть не более недели, чтобы найти раритетные французские сокровища уцелевшими. «Если они поймают грабителей, [похищенные] вещи все еще могут быть у них. Если это займет больше времени — добыча, вероятно, исчезнет и будет разобрана. Это гонка со временем».

Такого же мнения придерживаются собеседники BBC, среди которых Элейн Скиолино, автор книги Приключения в Лувре: как влюбиться в величайший музей мира.

«Их можно разобрать, их можно порезать, их можно продать на черном рынке, — сказала она BBC Radio о пропавших драгоценностях. — Маловероятно, что все они будут восстановлены в том виде, в каком они сейчас».

Крис Маринелло, генеральный директор компании Art Recovery International (отслеживает похищенные произведения искусства) считает, что французская полиция имеет даже меньше недели — 24−48 часов, после чего уникальные украшения в их первоначальном виде исчезнут, заявил он в комментарии ВВС.

Место ограбления Лувра / Фото: . REUTERS/Gonzalo Fuentes

Пока же резонансное ограбление поставило под вопрос надежность сохранности более 33 тыс. экспонатов, обычно доступных публике в Лувре. И хотя знаменитая Мона Лиза остается защищенной в специальном бронированном футляре с климат-контролем и пуленепробиваемым стеклом, однако во Франции уже дискутируют вокруг того, можно ли было уберечь драгоценности от похищения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вернет себе похищенные драгоценности, а виновные будут привлечены к ответственности. Он также назвал ограбление Лувра «нападением на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история».

В то же время Джордан Барделла, лидер ультраправой партии Национальное объединение, уже воспользовался ограблением как поводом для новой критики в адрес Макрона, который в течение последних недель оказался в центре политического кризиса из-за правительственных отставок и раздробленного парламента.

«Лувр — это глобальный символ нашей культуры. Это ограбление, которое позволило ворам украсть драгоценности французской короны, является невыносимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет распад государства?» — заявил Барделла в сети X.

Похищенная Мона Лиза: когда и как грабили Лувр

Ограбление в октябре 2025 года стало далеко не первым подобным инцидентом в истории Лувра.

Самый известный случай произошел в 1911 году, когда итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа смог украсть самый известный шедевр Леонардо Да Винчи — картину Мона Лиза. Перуджа недолгое время работал в музее и в совершенстве знал здание. Он украл картину, дождавшись момента, когда его никто не видел, и спрятал ее под своим плащом. Лишь через два года пропавший шедевр был найден во Флоренции, когда Перуджа пытался продать его местным антикварам.

Еще один печально известный эпизод произошел в 1956 году, когда один из посетителей бросил камень во всемирно известную улыбку Моны Лизы. Вследствие действий вандала откололся кусочек краски возле ее левого локтя, что подтолкнуло администрацию музея к разработке защитного стекла для картины.

В 1983 году из Лувра были похищены доспехи эпохи Возрождения. Их удалось найти только в 2021 году, почти через четыре десятилетия.