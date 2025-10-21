«Чрезвычайно впечатляющая сумма». В Лувре впервые оценили стоимость похищенных украшений

Куратор Лувра оценил ущерб от резонансного похищения драгоценностей, которое произошло в минувшее воскресенье, в 88 миллионов евро. Об этом во вторник, 21 октября, заявила прокурор Парижа Лора Беккуа, сообщает Le Monde .

Эта оценка в 88 миллионов евро является предварительной и касается стоимости предметов, похищенных во время ограбления музея.

«Чрезвычайно впечатляющая сумма, но следует помнить, что это экономический ущерб, он не идет ни в какое сравнение с историческим ущербом, причиненным этой кражей», — добавила она.

Прокурор также выразила надежду, что преступники не будут пытаться разобрать и переплавить драгоценности для дальнейшей продажи.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правоохранители и эксперты по искусству считают, что даже если удастся поймать преступников, которые ограбили парижский музей Лувр, вернуть украденные драгоценности будет трудно.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. Позже она заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».

По разным данным, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавах.

Инфографика: NV

Вся операция происходила с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.