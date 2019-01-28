Лидер оппозиции Венесуэлы призвал к новым протестам
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к новым протестам.
Он заявил, что акции против
правительства и президента Николаса Мадуро необходимо устроить 30 января по
всей стране, сообщает DW.
Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции призвал власти Великобритании не допустить доступа Мадуро к золотым резервам Венесуэлы на сумму около 1,3 миллиарда долларов, которые хранятся в Банке Англии.
По его словам, правительство Мадуро намерено продать золото и перевести полученные средства в Центральный банк Венесуэлы.
В случае подобной транзакции деньги "будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для подавления венесуэльского народа и жестокого обращения с ним", написал Гуайдо в письмах к управляющему Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
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Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.