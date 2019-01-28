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Лидер оппозиции Венесуэлы призвал к новым протестам

Сегодня, 07:30
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EPA

Акции против правительства Мадуро необходимы во всей Венесуэле, заявил Хуан Гуайдо

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к новым протестам.

Он заявил, что акции против правительства и президента Николаса Мадуро необходимо устроить 30 января по всей стране, сообщает DW.

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции призвал власти Великобритании не допустить доступа Мадуро к золотым резервам Венесуэлы на сумму около 1,3 миллиарда долларов, которые хранятся в Банке Англии.

По его словам, правительство Мадуро намерено продать золото и перевести полученные средства в Центральный банк Венесуэлы.

В случае подобной транзакции деньги "будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для подавления венесуэльского народа и жестокого обращения с ним", написал Гуайдо в  письмах к управляющему Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

Теги:   Хуан Гуайдо Николас Мадуро Венесуэла

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