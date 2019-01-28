Лидер оппозиции Венесуэлы призвал к новым протестам Сегодня, 07:30 2586 Цей матеріал також доступний українською EPA Акции против правительства Мадуро необходимы во всей Венесуэле, заявил Хуан Гуайдо EPA

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к новым протестам.

Он заявил, что акции против правительства и президента Николаса Мадуро необходимо устроить 30 января по всей стране, сообщает DW.



Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции призвал власти Великобритании не допустить доступа Мадуро к золотым резервам Венесуэлы на сумму около 1,3 миллиарда долларов, которые хранятся в Банке Англии.

По его словам, правительство Мадуро намерено продать золото и перевести полученные средства в Центральный банк Венесуэлы.

В случае подобной транзакции деньги "будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для подавления венесуэльского народа и жестокого обращения с ним", написал Гуайдо в письмах к управляющему Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.