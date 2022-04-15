Уничтожение кораблей Москва и Саратов заставят Россию пересмотреть позицию в Черном море — Минобороны Британии
Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что после того, как Россия лишилась кораблей Саратов и Москва, страна может пересмотреть свои позиции в Черном море.
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«Являясь флагманом Черноморского флота России, Москва выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны», — говорится в сообщении британского ведомства в Twitter.
В Минобороны Британии отметили, что крейсер прошел обширную реконструкцию, направленную на повышение его возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году.
В ведомстве напомнили, что это уже второй корабль с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, которому был нанесен ущерб. 24 марта был уничтожен крупный десантный корабль Саратов.
«Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море», — подчеркнули в ведомстве.
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