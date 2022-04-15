Появилось последнее фото ракетного крейсера Москва на поверхности воды 15 апреля, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:Handout via REUTERS)

Опубликовано последнее фото флагмана Черноморского флота России гвардейского ракетного крейсера Москва.



Фото обнародовало издание Крым.Реалии.

Фото: Крым.Реалии

Снимок был сделан 10 апреля в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

Видео дня

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.



В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».



По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

Вечером 14 апреля Минобороны РФ официально подтвердило, что крейсер Москва пошел ко дну.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.