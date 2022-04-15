Появилось последнее фото ракетного крейсера Москва на поверхности воды
Крейсер Москва (Фото:Handout via REUTERS)
Опубликовано последнее фото флагмана Черноморского флота России гвардейского ракетного крейсера Москва.
Фото обнародовало издание Крым.Реалии.
Снимок был сделан 10 апреля в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму.
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.
Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.
В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».
По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.
Вечером 14 апреля Минобороны РФ официально подтвердило, что крейсер Москва пошел ко дну.
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