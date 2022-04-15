«Кто проживает на дне Черного моря?». Российский крейсер Москва утонул, а украинцы уже подготовили мемы

15 апреля, 07:18
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Лучшие три слова (Фото:Memagram/Facebook)

Лучшие три слова (Фото:Memagram/Facebook)

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В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул, сообщает кремлевское агентство ТАСС. Да, это тот крейсер, которому указали путь пограничники Змеиного острова, который появится на новых почтовых марках и именно тот, который уже горел. Украинцы подготовили мемы, а НВ собрало лучшие из них.

Журналист Роман Цымбалюк кратко и вместительно описал ситуацию.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/5316352661731295

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов подобрал хорошие слова, а именно «буль-буль».

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5241692782517547

Музыкант и комик Иван Марунич пошутил о ситуации.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5104793569575220

Прекрасная иллюстрация вам в подборку.

Внимание: здесь видео затопления крейсера.

https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1514607202425663499?t=T5MvZPC6VOI0wAQMYzlFfA&s=19

Именно так теперь будут смотреться экскурсии на крейсер Москву.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5373198179391616

Услышали три любимых слова?

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/113459454666706

Просто крейсера повысили до субмарины.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/113255641353754

Прошла спецоперация Ctrl+Z.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/113190631360255

Как говорят? «Терпи, моя красавица»?

Зато тезис опроверг.

https://twitter.com/samspiesonyou/status/1514696677046853646

Крейсер утонул во время шторма, который устроил Нептун.

https://twitter.com/sonzorya/status/1514695647999496196

Отметим, что представители страны-агрессора заявили, что крейсер «затонул во время буксировки в условиях шторма». Утверждается, что экипаж эвакуировали на другие корабли, а флагман Черноморского флота РФ получил повреждение корпуса «при пожаре от детонации боезапаса».

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Черное море Российско-украинская война Крейсер Москва

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