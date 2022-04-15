«Кто проживает на дне Черного моря?». Российский крейсер Москва утонул, а украинцы уже подготовили мемы
Лучшие три слова (Фото:Memagram/Facebook)
В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул, сообщает кремлевское агентство ТАСС. Да, это тот крейсер, которому указали путь пограничники Змеиного острова, который появится на новых почтовых марках и именно тот, который уже горел. Украинцы подготовили мемы, а НВ собрало лучшие из них.
Журналист Роман Цымбалюк кратко и вместительно описал ситуацию.
Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов подобрал хорошие слова, а именно «буль-буль».
Музыкант и комик Иван Марунич пошутил о ситуации.
Прекрасная иллюстрация вам в подборку.
Внимание: здесь видео затопления крейсера.
Именно так теперь будут смотреться экскурсии на крейсер Москву.
Услышали три любимых слова?
Просто крейсера повысили до субмарины.
Прошла спецоперация Ctrl+Z.
Как говорят? «Терпи, моя красавица»?
Зато тезис опроверг.
Крейсер утонул во время шторма, который устроил Нептун.
Отметим, что представители страны-агрессора заявили, что крейсер «затонул во время буксировки в условиях шторма». Утверждается, что экипаж эвакуировали на другие корабли, а флагман Черноморского флота РФ получил повреждение корпуса «при пожаре от детонации боезапаса».
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