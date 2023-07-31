Из-за обвинений в поддержке России. Китай введет ограничения на экспорт беспилотников 31 июля, 17:24 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Китай введет контроль над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования, чтобы те нельзя было использовать в военных целях.

Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство торговли Китая.

Министерство торговли сообщило, что с 1 сентября вступят в силу ограничения на оборудование, включая некоторые беспилотные двигатели, лазеры, коммуникационное оборудование и антидроновую систему.

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В заявлении министерство отмечает, что контроль также повлияет на некоторые потребительские дроны, поэтому никакие гражданские беспилотники не могут быть экспортированы для участия в боевых действиях.

«Скромное расширение Китаем сферы управления беспилотниками на этот раз является важной мерой для демонстрации нашей позиции как ответственной великой страны, реализации глобальных инициатив в области безопасности и поддержания мира во всем мире», — подчеркнул неназванный пресс-секретарь.

Он отметил, что китайские власти уже сообщили об этом решении соответствующим странам и регионам.

Как отмечает Reuters, такой шаг происходит в контексте напряженности в отношениях Китая с США из-за доступа к технологиям, поскольку Китай имеет большую промышленность по производству дронов и экспортирует ее на несколько рынков, включая США.

Законодатели США сообщили, что более половины дронов, которые продаются в США, изготавливаются китайской компанией DJI, и они являются наиболее популярными дронами, используемыми службами общественной безопасности.

В то же время 31 июля компания DJI отметила, что всегда строго придерживается и обеспечивает соблюдение законов и правил стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю.

«Мы никогда не разрабатывали и не производили продукты и оборудование для военного использования, а также мы никогда не продавали наши продукты для использования в военных конфликтах или войнах в любой стране», — подчеркнул производитель дронов.

В апреле Министерство торговли Китая заявляло, что западные СМИ распространяют «необоснованные обвинения» в том, что Китай экспортирует беспилотники России для участия в войне против Украины и добавили, что продолжат усиливать экспортный контроль над дронами.

Издание отметило, что ограничения на экспорт дронов были введены после объявления Китаем месяц назад о контроле над экспортом некоторых металлов, которые используются в производстве микросхем.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России.

По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

Издание Politico отмечало, Китай продолжает поставлять России нелетальное оружие. В этом году объем импорта беспилотников из Китая в РФ составил более 100 миллионов долларов, что в 30 раз превышает объем импорта в Украину.

27 июля разведка США сообщила, что Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет военные технологии стране-агрессору.