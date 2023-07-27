Китай может передавать России военные технологии и помогает обходить санкции — разведка США 27 июля, 21:20 Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии (Фото:REUTERS/Томас Питер)

По данным разведки США, Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет военные технологии стране-агрессору.

Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на отчет американских спецслужб, опубликованный в четверг, 27 июля.

CША утверждают, что Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.

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«КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые московские военные использует для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль», — говорится в отчете.

По данным разведки, государственные оборонные компании КНР отправляли «навигационное оборудование, технологии РЭБ и детали истребителей» для российских оборонных компаний, находящихся под санкциями.

В докладе также сообщается, что Китай стал «еще более важным партнером» России после того, как Москва вторглась в Украину в прошлом году.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России.

По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

21 июля советник президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Китай поставляет военное оборудование России для использования его в войне против Украины.

По данным СМИ, Китай продолжает поставлять России нелетальное оружие. В этом году объем импорта беспилотников из Китая в РФ составил более 100 миллионов долларов, что в 30 раз превышает объем импорта в Украину.