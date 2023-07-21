У Макрона заявили, что Китай поставляет России военное оборудование для войны против Украины 21 июля, 09:58 У Макрона заявили, что Китай поставляет России военное оборудование для войны против Украины (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Эммануэль Бонне, главный внешнеполитический советник президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Китай поставляет военное оборудование России для использования его в войне против Украины.

Об этом он сказал в комментарии CNN на Аспенском форуме по безопасности.

На вопрос, видел ли Запад какие-либо признаки того, что Китай каким-то образом вооружал Россию во время войны в Украине, Бонне ответил положительно, отметив, что есть признаки того, что «они делают то, чего мы не хотели бы, чтобы они делали».

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«Ну… военное оборудование… насколько мы знаем, (Китай, — ред.) доставляет большие военные мощности в Россию», — ответил Бонне.

Французские чиновники сообщили CNN, что Бонн имел в виду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

«Нам больше всего нужно, чтобы китайцы воздержались… Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина — это конфликт глобального масштаба, и что мы не можем предложить Украине проигрыш по принципиальным соображениям, но также и по причинам, которые являются очень оперативными. И то, что поставлено на карту для нас в Украине, — это гораздо больше, чем, знаете, суверенитет Украины. Это в значительной степени касается стабильности мира», — сказал Бонне.

Несмотря на заявления Китая о том, что он является «нейтральной стороной» в войне России против Украины, ранее газета The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США сообщала, что КНР одобрила предоставление летальной военной помощи стране-агрессору России.

Издание Politico также отмечало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

19 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Китая не передавали и не будут передавать России оружие для использования в войне против Украины. В то же время Блинкен отметил, что США обеспокоены возможностью передачи военной помощи России через китайские частные компании. Ведь в определенных случаях такие поставки могут быть направлены на укрепление военного потенциала России.

