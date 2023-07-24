В 30 раз больше, чем Украина. РФ нарастила импорт дронов из Китая до 100 млн долларов — Politico 24 июля, 18:00 Несмотря на все заявления о нейтральности, Китай фактически поддерживает позиции России в войне против Украины (Фото:REUTERS/Томас Питер)

Китай продолжает поставлять России нелетальное оружие. В этом году объем импорта беспилотников из Китая в РФ составил более 100 миллионов долларов, что в 30 раз превышает объем импорта в Украину.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Politico.

Издание получило информацию о таможенных записях, по которым российские покупатели задекларировали заказ на сотни тысяч бронежилетов и касок производства китайской компании Shanghai H Win.



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Politico отмечает, что такие доказательства свидетельствуют о том, что Китай, несмотря на свои призывы к миру, переступает красную линию, поставляя России нелетальное, но полезное с военной точки зрения оборудование.



Также в 2023 году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что в 30 раз превышает объем импорта беспилотников в Украину.



Также Китай увеличил для России на 69% экспорт керамики — компонента, который используется в бронежилетах, достигнув более 225 миллионов долларов, тогда как экспорт в Украину сократился на 61%, составив всего лишь 5 миллионов долларов.



Одним из покупателей китайской продукции является российская компания Silva со штаб-квартирой в восточносибирском регионе Бурятии, которая в январе 2023 года подала декларации с подробным описанием заказов на 100.000 бронежилетов и 100.000 шлемов от китайской фирмы Shanghai H Win.



Другой российский покупатель компания Rika, которая просила о партии бронежилетов в марте. Компания в январе задекларировала партию шлемов от компании под названием Deekon Shanghai, которая имеет общий адрес с Shanghai H Win.



Издание получило информацию о еще одной российской компании Legittelekom, которая является транспортно-экспедиторской компанией, которая также покупала 100.000 единиц головных уборов и 100.000 костюмов верхней одежды от Deekon Shanghai в ноябре 2022 года.



Однако ни одна из компаний не определяет своей причастности к покупке оборудования в Китае.



Ведущий аналитик, специализирующийся на китайской обороне и внешней политике, в Институте китайских исследований Меркатора Хелена Легарда отметила, что несмотря на все заявления о нейтральности, Китай фактически поддерживает позиции России в войне против Украины.



Легарда сказала, что если Китай пересечет красную линию и продаст оружие или военную технику России, то ожидается, что Евросоюз ведет вторичные санкции против тех, кто поддерживает войну.



Однако она добавила, что поставка бронежилетов, тепловизионных изображений и коммерческих беспилотников, которые могут быть использованы в наступательных операциях на фронте, вряд ли смогут вызвать санкционный ответ.

