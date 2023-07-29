США ограничат критически важные технологические инвестиции в Китай — Bloomberg 29 июля, 05:51 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден до середины августа намерен подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китае. Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях.

Об этом сообщает Bloomberg.



Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормообразования, предусматривающего период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии. Некоторые транзакции будут запрещены.

Видео дня

Издание отмечает, что представитель Китая в Вашингтоне ранее в этом месяце заявил, что Пекин отомстит, если США введут новые ограничения на технологии или потоки капитала, но не уточнил, какие действия может предпринять КНР.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с Вьетнамом вопросы торговли и экспорта. Bloomberg предполагал, что Белый дом пытается расширить и реформировать глобальные цепочки поставок, чтобы уменьшить зависимость США от Китая.