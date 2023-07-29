США ограничат критически важные технологические инвестиции в Китай — Bloomberg

29 июля, 05:51
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден до середины августа намерен подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китае. Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормообразования, предусматривающего период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии. Некоторые транзакции будут запрещены.

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Издание отмечает, что представитель Китая в Вашингтоне ранее в этом месяце заявил, что Пекин отомстит, если США введут новые ограничения на технологии или потоки капитала, но не уточнил, какие действия может предпринять КНР.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с Вьетнамом вопросы торговли и экспорта. Bloomberg предполагал, что Белый дом пытается расширить и реформировать глобальные цепочки поставок, чтобы уменьшить зависимость США от Китая.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Инвестиции Джо Байден США-Китай

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