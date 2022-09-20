На фоне принудительной мобилизации: РФ запретила мужчинам выезжать из Крыма без разрешения военкомата — Генштаб

20 сентября, 08:13
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РФ продолжает принудительную мобилизацию на территории Украины (Фото:novosti.dn.ua)

РФ продолжает принудительную мобилизацию на территории Украины (Фото:novosti.dn.ua)

Россия продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 20 сентября.

По имеющейся информации, с 14 сентября отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около 500 работников Енакиевского металлургического завода.

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Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

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Полноценную мобилизацию с введением в стране военного положения режим Владимира Путина провести не решается, поскольку опасается резкого роста недовольства населения.

В связи с этим по всей России стали искать «добровольцев» среди неблагополучных слоев общества, заключенных российских тюрем и даже на сайте психоневрологического диспансера.

На оккупированных территориях Донбасса принудительная мобилизация набирает все большего масштаба.

В то же время местное население, которое до этого относилось к оккупантам в основном лояльно, начинает бунтовать, отказываясь от участия в боевых действиях.

https://www.youtube.com/watch?v=3i-DjZqbxWk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Крым Мобилизация Генштаб Енакиево Война России против Украины

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