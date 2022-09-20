На фоне принудительной мобилизации: РФ запретила мужчинам выезжать из Крыма без разрешения военкомата — Генштаб
РФ продолжает принудительную мобилизацию на территории Украины (Фото:novosti.dn.ua)
Россия продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 20 сентября.
По имеющейся информации, с 14 сентября отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около 500 работников Енакиевского металлургического завода.
Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.
Полноценную мобилизацию с введением в стране военного положения режим Владимира Путина провести не решается, поскольку опасается резкого роста недовольства населения.
В связи с этим по всей России стали искать «добровольцев» среди неблагополучных слоев общества, заключенных российских тюрем и даже на сайте психоневрологического диспансера.
В то же время местное население, которое до этого относилось к оккупантам в основном лояльно, начинает бунтовать, отказываясь от участия в боевых действиях.
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