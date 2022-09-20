Пока без расстрелов. В госдуме решили сажать российских военных за сдачу в плен на 10 лет
В госдуме также предлагают сажать на срок до трех лет за «неисполнение приказа» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На фоне провалов армии РФ в Украине, следствием которых стали участившиеся случаи сдачи российских военных в плен ВСУ, в госдуме решили ввести за это уголовное наказание.
Как сообщает Медуза, соответствующие поправки были внесены к законопроекту об изменении уголовного кодекса, который был принят в первом чтении в июле.
По словам главы правозащитной организации Агора Павла Чикова, ко второму чтению в документе появился ряд новых статей, в частности, «добровольная сдача в плен» (ст. 352.1), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В перечне отягчающих обстоятельств указано совершение данных действий в период мобилизации или военного положения.
Кроме того, кремлевский режим также решил ужесточить наказание за самовольное оставление части — до 10 лет колонии.
За неисполнение приказа российские депутаты предлагают сажать на срок от двух до трех лет.
Кроме того, госдума также предлагает ввести в уголовный кодекс несколько новых статей, касающихся неисполнения государственного оборонного заказа и нарушений условий госконтракта.
Законопроект может быть принят сразу во втором и третьем чтении уже 20 сентября.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.