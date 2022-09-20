Пока без расстрелов. В госдуме решили сажать российских военных за сдачу в плен на 10 лет 20 сентября, 12:47 В госдуме также предлагают сажать на срок до трех лет за «неисполнение приказа» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне провалов армии РФ в Украине, следствием которых стали участившиеся случаи сдачи российских военных в плен ВСУ, в госдуме решили ввести за это уголовное наказание.

Как сообщает Медуза, соответствующие поправки были внесены к законопроекту об изменении уголовного кодекса, который был принят в первом чтении в июле.

По словам главы правозащитной организации Агора Павла Чикова, ко второму чтению в документе появился ряд новых статей, в частности, «добровольная сдача в плен» (ст. 352.1), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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В перечне отягчающих обстоятельств указано совершение данных действий в период мобилизации или военного положения.

Кроме того, кремлевский режим также решил ужесточить наказание за самовольное оставление части — до 10 лет колонии.

За неисполнение приказа российские депутаты предлагают сажать на срок от двух до трех лет.

Кроме того, госдума также предлагает ввести в уголовный кодекс несколько новых статей, касающихся неисполнения государственного оборонного заказа и нарушений условий госконтракта.

Законопроект может быть принят сразу во втором и третьем чтении уже 20 сентября.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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