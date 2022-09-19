Белогоровка Луганской области полностью под контролем ВСУ — Гайдай

19 сентября, 15:54
Поделиться:
Защитники Украины полностью освободили Белогоровку Луганской области (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Защитники Украины полностью освободили Белогоровку Луганской области (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в понедельник, 19 сентября, заявил, что Белогоровка полностью находится под контролем защитников Украины.

В интервью Радио НВ Гайдай рассказал, что были моменты, когда в Белогоровку заходили российские оккупанты, но сейчас она зачищена и полностью находится под контролем ВСУ. Он также сказал, что деоккупация захваченных территорий в Луганской области будет проходить сложнее, чем в Харьковской области.

Видео дня

Читайте также:
«Ничего больше не остается». Почему путинские войска атакуют ВСУ в Донецкой области — Гармаш

«Того эффекта неожиданности уже не будет… Те, кто сбежал с Харьковского направления, находятся в Луганской, Донецкой области, и сейчас они делают все, чтобы максимально зарыться в землю и построить оборонные сооружения», — объяснил Гайдай.

У себя в Facebook глава ОВА также написал, что украинцам нужно «запастись терпением в ожидании крупной деоккупации Луганской области». Он сообщил, что сейчас продолжаются тяжелые бои.

Читайте также:

«Люди ждут нас. Мы готовимся. Украинские власти немедленно начнут работать в общинах», — добавил он.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/2044389529067293

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

https://www.youtube.com/embed/0dqYrAtMsio
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Луганская область Луганская ОГА Сергей Гайдай Оккупированные территории Деоккупация Донбасса Радио НВ Война России против Украины деоккупация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X