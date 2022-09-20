Призывы боевиков «Л/ДНР» к срочной аннексии на фоне наступления ВСУ ставят Путина в патовое положение: карта боевых действий и оценки ISW 20 сентября, 08:35 Украинский танкист на линии фронта в Донецкой области. Значительную часть региона Россия, несмотря на угрозы, так и не смогла захватить (Фото:REUTERS/Stringer)

Такое предположение в своей новой сводке по итогам 19 сентября озвучивает американский Институт изучения войны.

Его специалисты проанализировали призывы главарей террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» немедленно провести «референдумы» о «признании» оккупированных украинских территорий частью РФ.

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ISW полагает, что такой шаг «предполагает, что продолжающееся контрнаступление ВСУ на севере Украины вызывает панику у марионеточных сил и части лиц, принимающих решения в Кремле».

Аналитики института напоминают, что Россия не смогла захватить и не контролирует бОльшую часть Донецкой области. При этом российская пропагандистка Маргарита Симоньян восторженно прокомментировала призывы боевиков «Л/ДНР», назвав их «крымским сценарием». Она заявила, что после аннексии оккупированных территорий Украины России было бы легче угрожать НАТО ответными ударами на украинские контратаки и что это «развязало бы России руки».

Однако такой подход непоследователен, подчеркивают специалисты ISW. Удары Украины по аннексированному Крыму уже ясно продемонстрировали, что такие атаки по незаконно аннексированной Россией территории не вызывают автоматического «возмездия» РФ против НАТО, как Симоньян хочет убедить свою аудиторию.

Кроме того, гипотетическая немедленная аннексия Донецкой и Луганской областей привела бы к тому, что РФ объявила бы «своими» и те районы Донбасса, которые контролируются законными украинскими властями и наступающими силами ВСУ. Это означает, что Кремль оказался бы в странном и даже унизительном положении, поскольку не смог бы обеспечить свой контроль над вновь аннексированными территориями.

«Остается совсем неясным, готов ли Владимир Путин поставить себя в такое трудное положение ради сомнительной выгоды, заключающейся в том, что ему будет легче угрожать НАТО или Украине эскалацией, которую он вряд ли проведет на данном этапе», — констатируют аналитики ISW.

Они также напоминают, что у РФ, вероятно, исчерпываются способы попытаться остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области. Кремль может полагать, что частичная спешная аннексия позволит завербовать дополнительные силы как внутри России, так и в пределах аннексированной территорий Украины. В последнее время РФ «отчаянно пыталась мобилизовать дополнительные силы из всех возможных источников, чтобы пополнить свои сильно ослабленные и деморализованные подразделения, однако оказалась неспособна создать значительную боевую мощь».

ISW также отмечает, что в новой волне дискуссий российской пропаганды об аннексии уже не упоминаются другие территории, включая оккупированный Россией юг Украины, где Кремль ранее также планировал провести фиктивные референдумы об аннексии. Подобная готовность отказаться от планов одновременной аннексии всех оккупированных территорий была бы воспринята как серьезное отступление Путина в среде провоенно настроеных российских групп, «которые он, похоже, обхаживает», констатируют специалисты ISW. «Остается увидеть, готов ли он таким образом скомпрометировать себя на внутренней арене», — пишут они.

Аналитики также напоминают, что порой марионетки Москвы на Донбассе в своих заявлениях опережают посылы Кремля и, возможно, сделали это снова, пытаясь всеми силами сохранить оккупированную территорию «перед лицом успешного и продолжающегося контрнаступления Украины».

Тем временем недавние успехи контрнаступления ВСУ еще больше снижают и без того низкий моральный дух даже тех российских подразделений, которые до 24 февраля считались элитными. Независимое белорусское СМИ Вот Так опубликовало фото перехваченных документов, оставленных российскими военнослужащими 31135-й части 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии при массовом бегстве из Изюма. Среди этих документов (датированных 30 августа, накануне контрнаступления ВСУ в Харьковской области) есть письменные обращения военнослужащих к командирам части с просьбой об увольнениях в связи с постоянной «физической и моральной усталостью». По данным украинской разведки, до 90% личного состава 1-го мотострелкового полка написали изобличающие жалобы о морально-боевом состоянии еще 23 мая 2022 года.

При этом упомянутая 2-я гвардейская мотострелковая дивизия — одна из трех дивизий 1-й гвардейской танковой армии РФ, которая до нынешней войны в Украине считалась главными механизированными силами России. Именно эта армия должна была стать ключевой силой России в гипотетической крупномасштабной войне с НАТО с применением обычных вооружений. Теперь же документы указывают на проблемы с моральным духом среди самых элитных подразделений России и деградацию конвенциональных возможностей РФ в противостоянии с НАТО.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

ВСУ, вероятно, продолжают ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка;



российские войска продолжают наземные атаки южнее Бахмута;

украинские силы продолжают наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам в Херсонской области;

украинские и российские источники сообщали о трех районах взрывов 19 сентября: к северо-западу от Херсона, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и на севере Херсонской области в районе села Ольгино;

численность « добровольческих» формирований, которые способна создать Россия, вероятно, уменьшается.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ в Харьковской области: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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