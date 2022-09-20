«Их действия выверены». ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона — Пентагон

20 сентября, 11:13
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Пентагон рассказал о действиях ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)

Пентагон рассказал о действиях ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)

В Пентагоне сообщили, что украинские военные освобождают населенные пункты в районе Херсона.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель американского Минобороны, действия украинских сил в этом регионе «целенаправленные и выверенные».

«В окрестностях Херсона мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинцев. Мы видели, как украинцы продолжают освобождать села в этом районе», — отметил чиновник.

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На юге Украины подразделения РФ зажаты между ВСУ и правым берегом — оперативное командование

12 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов на южном направлении. Площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.

Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

https://www.youtube.com/watch?v=lEVH3K41sX4

По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Пентагон Война России против Украины

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