«Их действия выверены». ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона — Пентагон 20 сентября, 11:13 Пентагон рассказал о действиях ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)

В Пентагоне сообщили, что украинские военные освобождают населенные пункты в районе Херсона.



Как заявил в ходе брифинга официальный представитель американского Минобороны, действия украинских сил в этом регионе «целенаправленные и выверенные».

«В окрестностях Херсона мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинцев. Мы видели, как украинцы продолжают освобождать села в этом районе», — отметил чиновник.

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12 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов на южном направлении. Площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.

Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.



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