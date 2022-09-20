«Их действия выверены». ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона — Пентагон
Пентагон рассказал о действиях ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)
В Пентагоне сообщили, что украинские военные освобождают населенные пункты в районе Херсона.
Как заявил в ходе брифинга официальный представитель американского Минобороны, действия украинских сил в этом регионе «целенаправленные и выверенные».
«В окрестностях Херсона мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинцев. Мы видели, как украинцы продолжают освобождать села в этом районе», — отметил чиновник.
12 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов на южном направлении. Площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.
Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.
По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.
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