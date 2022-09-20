Кремль «достал из чулана» Медведева, чтобы запугать Украину последствиями псевдореферендумов

20 сентября, 13:17
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Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет использовать «все силы самозащиты» (Фото:myc.news)

Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет использовать «все силы самозащиты» (Фото:myc.news)

Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов, которые она хочет срочно провести на временно оккупированных территориях из-за успешного контрнаступления ВСУ.

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Для этого «из чулана» вылез бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, чьими устами после смерти Владимира Жириновского кремлевский режим обычно озвучивает свои самые бредовые идеи.

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У себя в Telegram-канале он пригрозил, что в случае так называемой «аннексии» Россией указанных районов Украины, любые удары по ним будут расценены, как атаки на саму РФ, после чего якобы последуют какой-то жесткий ответ.

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«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», — заявил Медведев, «забыв» о том факте, что ВСУ уже неоднократно наносили удары по территориям, которые РФ называет своими.

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Его угрозы прозвучали после сообщений о том, что Москва инициировала через своих марионеток из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской и Херсонской областей срочный псевдореферендум о «присоединении» к РФ.

https://www.youtube.com/embed/jNDH2Aj1Jcs
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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Псевдореферендум Война России против Украины

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