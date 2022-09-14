Их цель — контролировать Украину. Почему агрессор пока не обстреливает Киев и не объявляет большую мобилизацию — интервью с Бугаевой из ISW 14 сентября, 16:04 Эксклюзив НВ На фото — Наталья Бугаева, исследователь американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW) (Фото:Валентина Ростовикова / YES)

Исследователь ISW Наталья Бугаева прогнозирует длительное контрнаступление ВСУ и констатирует: российская пропаганда сейчас в настолько затруднительном положении, что не останавливает своих военных блогеров, сообщающих о реальной ситуации на фронте

За молниеносным успехам контрнаступления украинской армии в Харьковской области, затаив дыхание, следили не только украинцы, но и множество аналитических и экспертных организаций мира. Среди них популярный в Украине сегодня американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW), который регулярно разбирает текущую ситуацию на фронтах и делает реалистичные прогнозы относительно действий и стратегии России.

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Сотрудник и исследователь ISW украинка Наталья Бугаева успехи украинской армии анализировала и наблюдала прямо из кулуаров 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), что состоялась в Киеве 9−10 сентября при поддержке Фонда Виктора Пинчука.

О том, как работает ISW, и чего ждать от России в ближайшее время, Бугаева разговаривала с НВ.

— Каковы главные проблемы российского руководства и российской армии в войне в Украине на данный момент?

— Во-первых, они израсходовали много военной силы на захват достаточно ограниченных целей, и речь идет о кадровых военных, способных воевать эффективно. Сейчас очень актуальна задача восполнения этой силы. Мест, откуда они могут восполнить этот ресурс, — ограниченное количество. Мы видим уже, что начали переходить от набора солдат в армию в периферийных регионах РФ к набору в центральных регионах, включая тот же Петербург, и идет этот процесс не совсем удачно. Вторая проблема — интеграция новых людей, их обучение, создание из них согласованных юнитов. На это нужны офицерские ресурсы, которых все более ограниченное количество.

Третья проблема — у них не очень получается консолидировать административный контроль на оккупированных территориях. Есть сопротивление, партизанское движение, некомпетентность со стороны России, они не понимают украинский культурный контекст, есть проблема со ставленниками. Более глобальные проблемы, если разделять в целом проблемы на две части, — люди и оружие, это российский ВПК. В долгосрочной перспективе там появятся серьезные проблемы при условии, что Запад будет продолжать осуществлять экспортный контроль за микроэлектроникой. Это такой подход, который не позволит России обходить санкции, уже наложенные на нее. И третья проблема, пусть пока и не настолько актуальная, это то, как россияне реагируют на провалы своей армии.

Россияне в принципе пока еще не реагируют на потери среди военных, они не реагируют на зверства собственной армии, но они точно реагируют на военные провалы. Когда потопили крейсер Москва, когда был «жест доброй воли» в отношении острова Змеиного или когда российские войска отошли от Киева и сейчас, когда случилось стремительное контрнаступление в Харьковской области. В России это активно обсуждается и что главное — затрагивает обещания Путина своему народу, что он руководит великой державой, способной подчинить себе многих. Провал в Харьковской области не делает президента РФ моментально уязвимым, но это проблема, на которую уже скоро придется реагировать.

— Может ли Россия каким-либо образом эскалировать войну в нынешнем состоянии, не имея оперативной паузы?

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