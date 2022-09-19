Боевики «ЛНР» хотят немедленно провести «референдум» о вхождении в РФ

19 сентября, 17:19
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Боевики заявляют, что присоединение украинского региона к РФ их якобы обезопасит (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики заявляют, что присоединение украинского региона к РФ их якобы обезопасит (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики террористической организации «ЛНР» призвали так называемого «главу республики» немедленно провести «референдум» о признании оккупированных украинских территорий частью РФ.

Об этом сообщает пропагандистский российских ресурс РИА Новости.

«Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом Российской Федерации», — сообщают пропагандисты.

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Также боевики «ЛНР» заявляют, что присоединение украинского региона к РФ якобы их обезопасит.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Президент Владимир Зеленский 18 сентября сообщал, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия ЛНР Войска РФ Референдум

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