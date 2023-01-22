Анналена Бербок заявила, что Германия не будет стоять на пути Польши в поставках Украине танков Leopard 2 22 января, 23:45 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет стоять на пути Польши, если та решит начать поставки в Украину танков Leopard 2.

Об этом сообщает DW.

«Мы знаем, насколько важны эти танки, и потому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны позаботиться о сохранении жизни людей и освобождении территории Украины», — заявила глава МИД.

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Инфографика: NV

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.