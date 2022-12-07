После взрывов на аэродроме Дягилево оттуда исчезли девять бомбардировщиков — СМИ

7 декабря, 21:17
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5 декабря произошли взрывы на российских военных аэродромах Дягилево и Энгельс (Фото:t.me/ShrikeNews)

5 декабря произошли взрывы на российских военных аэродромах Дягилево и Энгельс (Фото:t.me/ShrikeNews)

После взрыва на российском аэродроме Дягилево страна-агрессор убрала оттуда минимум девять бомбардировщиков Ту-22М. Об этом написал в Twitter журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов со ссылкой на спутниковые снимки Planet за среду, 7 декабря.

По словам журналиста, 7 декабря поврежденный при взрыве Ту-22М исчез, а с базы переместили еще минимум девять бомбардировщиков и некоторых других самолетов. Он предположил, что некоторые самолеты отвели в другое место на той же базе.

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Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

https://www.youtube.com/embed/opFxQU2fEK8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Аэродром Спутниковые снимки Бомбардировщики РФ Авиабаза Радио Свобода Спутниковые фото Аэродромы Война России против Украины Дягилево

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