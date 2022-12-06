Беспилотник атаковал аэродром в Курске: вспыхнул пожар 6 декабря, 07:31 Аэродром в Курске атаковал беспилотник (Фото:kursk.ru)

Утром во вторник, 6 декабря, стало известно об атаке беспилотника на аэродром в российском городе Курск.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки возле аэродрома загорелся нефтенакопитель.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал Старовойт.

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Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-1 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.