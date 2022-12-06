Взрывы на военных аэродромах: в Воздушных силах рассказали о последствиях для РФ
Спутниковые фото аэродрома Дягилево после взрыва бензовоза возле самолета (Фото:@ImageSatIntl / Rob Lee via Twitter)
В Воздушных силах рассказали, какие будут последствия для РФ после серии взрывов на военных аэродромах на территории страны-агрессора.
Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.
«У них просто уменьшится авиационная техника, та, которая пострадала в результате этих загадочных взрывов. Идет речь о том, что если будут восстанавливать, то есть еще вопрос: будут ли восстанавливать?», — отметил он.
По словам представителя командования, для восстановления техники нужны еще материалы.
«Возможно, будет введено донорство — с других самолетов будут снимать, чтобы вставить в эти», — сказал Игнат.
В то же время он подчеркнул, что инциденты на военных аэродромах РФ — это «очень хорошие новости».
«Потому что если выходит из строя один-два самолета, может еще каким-то образом выйдут из строя еще несколько самолетов, то это их способности уменьшает», — заявил Игнат.
Однако он добавил, что угроза ракетных ударов по Украине не исчезает, поскольку у РФ есть достаточно самолетов.
Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.
Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.
В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.
6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.