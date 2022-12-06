Взрывы на военных аэродромах: в Воздушных силах рассказали о последствиях для РФ 6 декабря, 14:29 Спутниковые фото аэродрома Дягилево после взрыва бензовоза возле самолета (Фото:@ImageSatIntl / Rob Lee via Twitter)

В Воздушных силах рассказали, какие будут последствия для РФ после серии взрывов на военных аэродромах на территории страны-агрессора.



Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

«У них просто уменьшится авиационная техника, та, которая пострадала в результате этих загадочных взрывов. Идет речь о том, что если будут восстанавливать, то есть еще вопрос: будут ли восстанавливать?», — отметил он.

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По словам представителя командования, для восстановления техники нужны еще материалы.

«Возможно, будет введено донорство — с других самолетов будут снимать, чтобы вставить в эти», — сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что инциденты на военных аэродромах РФ — это «очень хорошие новости».

«Потому что если выходит из строя один-два самолета, может еще каким-то образом выйдут из строя еще несколько самолетов, то это их способности уменьшает», — заявил Игнат.

Однако он добавил, что угроза ракетных ударов по Украине не исчезает, поскольку у РФ есть достаточно самолетов.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.