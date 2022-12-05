Появились спутниковые снимки российского аэродрома Дягилево после взрыва

5 декабря, 20:42
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Взрыв на аэродроме Энгельс, 5 декабря 2022 года (Фото:Скриншот видео Dmitri / Twitter)

Взрыв на аэродроме Энгельс, 5 декабря 2022 года (Фото:Скриншот видео Dmitri / Twitter)

Появились спутниковые снимки российского военного аэродрома Дягилево в Рязанской области после взрыва в понедельник, 5 декабря.

Как сообщает CNN со ссылкой на спутниковую компанию ImageSat International, на снимке от 5 декабря видны следы огня и предметы возле самолета Ту-22М, который, вероятно, получил повреждения.

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https://twitter.com/RALee85/status/1599828840078942208

Телеканал также сообщил, что геолоцировал кадры с камер видеонаблюдения в российском Энгельсе во время взрыва на аэродроме.

https://www.youtube.com/embed/IXKI1xMir8g

Утром 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, прозвучали взрывы. Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме под Рязанью (Дягилево) загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв.

Инфографика: НВ

В минобороны страны-террориста утверждают, что при взрыве погибли трое российских военных.

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https://www.youtube.com/embed/T9hOKi_bfD8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Аэродром Бомбардировщики РФ Авиабаза Война России против Украины

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