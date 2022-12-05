Появились спутниковые снимки российского аэродрома Дягилево после взрыва 5 декабря, 20:42 Взрыв на аэродроме Энгельс, 5 декабря 2022 года (Фото:Скриншот видео Dmitri / Twitter)

Появились спутниковые снимки российского военного аэродрома Дягилево в Рязанской области после взрыва в понедельник, 5 декабря.

Как сообщает CNN со ссылкой на спутниковую компанию ImageSat International, на снимке от 5 декабря видны следы огня и предметы возле самолета Ту-22М, который, вероятно, получил повреждения.

Видео дня

Телеканал также сообщил, что геолоцировал кадры с камер видеонаблюдения в российском Энгельсе во время взрыва на аэродроме.

Утром 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, прозвучали взрывы. Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме под Рязанью (Дягилево) загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв.

Инфографика: НВ

В минобороны страны-террориста утверждают, что при взрыве погибли трое российских военных.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на территории РФ все чаще происходят «хлопки», но, «как бы враг ни хотел, мы еще ничего не начинали».