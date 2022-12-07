Почему Россия не отменила атаку на Украину после взрывов на своих авиабазах — объясняет Бутусов 7 декабря, 14:31 Российская авиабаза Энгельс в Саратове, 3 декабря (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ рассказал, почему Россия не отменила атаку на Украину после взрывов на аиабазах Энгельс-2 и Дягилево.



В эфире Радио НВ Бутусов подчеркнул, что применение крылатых ракет, «особенно в России», — это сложный процесс.

Журналист отметил, что этот процесс сложнее, чем для американских HIMARS, так как в России нет такой разветвленной навигационной системы, такой же группировки спутников, как у США.

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Инфографика: НВ

«Мы знаем расследование Bellingcat, которое выявило группу российских специалистов в Москве, программирующих ракетную систему управления для ударов по Украине», — напомнил он.

Бутусов предположил, что после нанесенного удара россияне провели оценку потерь и «после этого все же решили нанести удар, думая, что несмотря на потерю трех ракетоносцев (их вывели из игры), самолеты все равно в установленные сроки эту операцию, которая уже запрограммирована и просчитана, выполнят».

Журналист отметил, что в результате этого удара противнику удалось нанести урон, но он мог бы быть гораздо больше, если бы россияне применили все силы, подготовленные для удара.

Утром 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

1 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, он переведен в состояние повышенной готовности.

