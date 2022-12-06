Спутники зафиксировали пожар на нефтенакопителе в Курске — фото 6 декабря, 20:12 На спутниковых снимках от 6 декабря виден столп дыма на нефтенакопителе (Фото:Радіо Свобода)

Пожар на авиабазе Курска зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Фото опубликовал проект Схемы от Радио Свободы в Telegram.

На спутниковых снимках от 6 декабря виден столп дыма в результате пожара на нефтенакопителе.

Радио Свобода / Инфографика: Радіо Свобода

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. В результате атаки загорелся нефтенакопитель.

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Инфографика: Радіо Свобода

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».