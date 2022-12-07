Все три атаки на военные аэродромы РФ были совершены с помощью украинских беспилотников — WP 7 декабря, 14:17 Украинские дроны атаковали военные аэродромы в РФ (Фото:Mark Krutov/twitter.com)

Все три атаки на военные аэродромы РФ на этой неделе были совершены с помощью украинских беспилотников, сообщает Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Киев публично не взял на себя ответственность за удары, которые издание называет «самыми дерзкими атаками» и самимі широкими в глубине российской территории с момента вторжения РФ.

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Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.