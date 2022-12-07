Все три атаки на военные аэродромы РФ были совершены с помощью украинских беспилотников — WP

7 декабря, 14:17
Поделиться:
Украинские дроны атаковали военные аэродромы в РФ (Фото:Mark Krutov/twitter.com)

Украинские дроны атаковали военные аэродромы в РФ (Фото:Mark Krutov/twitter.com)

Все три атаки на военные аэродромы РФ на этой неделе были совершены с помощью украинских беспилотников, сообщает Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Киев публично не взял на себя ответственность за удары, которые издание называет «самыми дерзкими атаками» и самимі широкими в глубине российской территории с момента вторжения РФ.

Видео дня

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

Читайте также:
У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по России — FT

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Аэродром Беспилотники Украина Аэродромы Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X