Появились спутниковые снимки российского аэродрома Энгельс после взрыва 6 декабря, 17:17 Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:Kyrylo Ovsianyi / Twitter)

Опубликованы спутниковые снимки российского военного аэродрома Энгельс после взрыва.

Журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов опубликовал в Twitter сравнение спутниковых снимков Planet за 4 и 6 декабря. Он обратил внимание, что рядом с бомбардировщиком Ту-95 видны пожарные машины и пена.



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Журналист программы расследований Схемы Кирилл Овсяный в Twitter написал, что в результате взрыва пострадал минимум один Ту-95. Судя по спутниковым снимкам, после взрыва россияне начали размещать самолеты более осторожно, а с Энгельса-2 убрали шесть Ту-95.

Инфографика: Схеми / Telegram

Инфографика: Схеми / Telegram

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.