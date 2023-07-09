«Невероятно слабая». Власть в РФ может посыпаться от малейшего внутреннего толчка — Денисенко 9 июля, 10:41 NV Премиум Бунт Евгения Пригожина продемострировал слабость вертикали кремлевской власти, считает руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Radio NV заявил, что российская вертикаль власти очень слабая и от малейшего внутреннего толчка может развалиться.

«Все то, что мы видели в день восстания или как бы там его ни назвали, выступления ЧВК Вагнер — это на самом деле говорит о том, что вертикаль российской власти действительно невероятно слабая. Она может действительно посыпаться от малейшего внутреннего толчка. Пока не внешнего, но малейшего внутреннего толчка она действительно может посыпаться», — сказал Денисенко в интервью Radio NV.

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Руководитель Украинского института будущего обратил внимание на то, что никто в российской вертикали власти «от самого маленького какого-то руководителя какого-то РУВД в каком-то небольшом городке, через который проходили вагнеровцы и заканчивая мэром Москвы» не призвал россиян выйти на улицы и остановить колонны вагнеровцев.