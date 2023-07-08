Польша направляет дополнительный военный контингент на границу с Беларусью

8 июля, 17:09
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Польша направляет 1000 военных и 200 единиц техники к границе с Беларусью (Фото:@mblaszczak / Twitter)

Польша направляет 1000 военных и 200 единиц техники к границе с Беларусью (Фото:@mblaszczak / Twitter)

Польша направляет на границу с Беларусью дополнительный военный контингент численностью более 1000 военных и почти 200 единиц техники.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Более 1 тыс. военных и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад отправляются на восток страны в рамках операции Безопасное Подляшье. Это демонстрация нашей готовности реагировать на попытки дестабилизации у границы нашей страны», — написал министр в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/mblaszczak/status/1677575732099272706

Ранее Польша направила дополнительно 500 полицейских к белорусской границе из-за постоянной напряженной ситуации.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Польша Граница Беларусь Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Россия-Польша Война России против Украины вагнеровцы

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