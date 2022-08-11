По аэродрому. Что известно о «хлопках» на белорусской военной базе Зябровка в 20 километрах от границы с Украиной 11 августа, 17:03 Сюжет Аэродром Зябровка (Фото:Скриншот видео YouTube/Игорь Яцевич)

Около полуночи 11 августа на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси раздались взрывы. По данным властей Украины, там базировались российские войска вторжения, оттуда обстреливали украинскую территорию, а в последнее время РФ полностью получила базу в свое распоряжение.



Яркая вспышка

Первым о происшествии в Зябровке сообщил гомельский телеграм-канал Флагшток. «С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески. Направление — зябровский аэродром», — рассказал подписчик канала.

Видео дня

В соцсетях подсчитали, что вспышек было восемь. Очевидец снял один из взрывов.

В 07:47 инцидент прокомментировали в министерстве обороны Беларуси. «10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — говорилось в официальном сообщении.

Журналистка оппозиционного белорусского сайта Зеркало под видом обеспокоенной местной жительницы позвонила на аэродром. Ей ответили:

— Никто ни на кого не нападал.

— А что это тогда было? Какие-то хлопки…

— Меньше новости читайте, у нас все хорошо.

— То есть и хлопков не было?

— Мы занимаемся прыжками с парашютом, если хотите — приезжайте прыгайте.

Главные версии

В последние дни российские оккупанты активно перебрасывали в Беларусь ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, в частности их везли на аэродром в Зябровке, информировал проект активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн.

Исходя из имеющихся к этому часу данных, Беларускі Гаюн выдвинул четыре наиболее реальных версии ночных взрывов.

1. Проводились ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой. Учения действительно планировались белорусским минобороны, но их дата и место проведения не указывалось, кроме того, стрельбы не проводят так близко от населенных пунктов.



2. По аэродрому могли быть нанесены удары с целью уничтожения комплексов ЗРК/ЗРПК, которые там дислоцируются.



3. Отрабатывалось сбивание БПЛА при помощи ПВО (но опять же — минобороны РБ об этом молчит)



4. Помпаж авиадвигателя — официальная причина. Но в Зябровке нет самолетов, а вертолетный помпаж практически незаметен.

Онлайн-журнал Defence Blog со ссылкой на источник в разведке опубликовал информацию, что ночью в Зябровке взорвался российский радар управления огнем 92Н6. Подобные РЛС действительно фиксировались на аэродроме ранее.

Доля шутки

Украинские комментаторы ограничиваются саркастичными репликами относительно происшествия в Беларуси. Так, советник министра обороны Украины Алексей Копытько призвал верить, что взрывы были плановыми. «На аэродроме Зябровка в районе Гомеля проходят ранее неоднократно анонсированные пюрером учения ПВО и ВВС. Любые хлопки и т. п. — исключительно в рамках этих учений», — написал он.

Константин Машовец из группы Информационное сопротивление иронизирует над заявлениями минобороны РБ о «контрольном пробеге» и отсутствии повреждений. По его словам, «непострадавшие останки ЗРК Панцирь-1С и пары ЗРК С-300 растаскивали всю ночь».

Спикер Командования Воздушных сил ЗСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Белсат напомнил о белорусском партизанском движении. «Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже», — отметил спикер. Тем не менее, добавил он, относительно ситуации в Зябровке следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в крымской Новофедоровке.

«Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как предупреждение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите», — написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Россия с первых часов войны обстреливает объекты в Украине с белорусской территории, до сих пор не было известно об ответных ударах ВСУ по Беларуси.

Вторая жизнь аэродрома

В Беларуси три действующие авиабазы (Лида, Мачулищи, Барановичи) и три резервные (Боровцы, Лунинец, Бобруйск). Зябровки (она находится в 20 км от областного центра Гомеля и примерно на таком же расстоянии от украинской границы) в этом списке нет.

В советские годы там базировался 290-й гвардейский разведывательный авиаполк дальнего действия, использовавший сверхзвуковые самолеты-разведчики Ту-22Р. В 1994 году подразделение было расформировано, самолеты отправили в Россию на утилизацию. Однако бетонная взлетная полоса осталась.

Вновь о Зябровке вспомнили минувшей зимой. На снимках Maxar от 10 февраля 2022 года видно, что на заброшенном аэродроме находятся военные вертолеты, транспортные средства, развернут полевой госпиталь.

Войска и техника на авиабазе Зябровка в Беларуси, 10 февраля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

В мае Генштаб ВСУ утверждал, что российские оккупанты начали инженерные работы на аэродроме Зябровка, который готовят к использованию в качестве военной базы.

7 июля замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал Зябровку под полный контроль российских войск. Туда был переброшен ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М и дивизион С-400 Триумф ВС РФ.

Военный аналитик Конрад Музыка опубликовал в Twitter спутниковые снимки, сделанные компанией Rochan Consulting. На фото можно увидеть дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, две единицы зенитного комплекса Панцирь-С1 на насыпях грунта, радары и радиолокаторы подсветки и наведения. Рядом с ним под маскировочной сеткой расположен аппаратный контейнер для операторов.

Кроме того, на аэродроме появились БМП и замаскированные танки.

28 июля Беларускі Гаюн сообщил, что из Зябровки по Киевской и Черниговской областям было запущено не менее 25 ракет. «Если предположить, что все запуски были из ОТРК Искандер, то на аэродроме должно находиться не менее шести таких комплексов», — предположили аналитики.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.