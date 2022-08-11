Контролируется Россией. На аэродроме возле Гомеля раздались взрывы — Беларускі Гаюн

11 августа, 06:26
Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск (Фото:zyabrovka.net/)

Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск (Фото:zyabrovka.net/)

В районе аэродрома Зябровка, который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы. Аэродром находится под контролем российских войск.

Об этом пишет Беларускі Гаюн.

По предварительной информации, за 10 минут было видно по меньшей мере четыре вспышки.

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По разным данным, начиная с 00:30 было не менее восьми вспышек.

Видео дня

«Раньше МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе Зябровки — неизвестно», — пишет Гаюн.

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7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск .

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беларусь Украина-Беларусь Гомель Война в Украине Россия-Беларусь Война России против Украины

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