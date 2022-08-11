Придумали объяснение. Минобороны Беларуси прокомментировало ночные взрывы на подконтрольном РФ аэродроме Зябровка 11 августа, 09:57 Очевидцы заявили о не менее восьми вспышках на аэродроме (Фото:Google Maps)

В министерстве обороны Беларуси озвучили официальную версию ночного инцидента на военном аэродроме Зябровка, находящимся под контролем российских войск.

Согласно данным Telegram-канала Беларускі Гаюн, очевидцы рассказали о не менее восьми вспышках.



«С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась (ударная) волна, пару раз через сплошную облачность (были видны) световые проблески», — говорится в сообщении.

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В связи с этим появилось предположение, что причиной взрывов были учения войск ПВО и ВВС с боевыми стрельбами.

В свою очередь в минобороны Беларуси утверждают, что происшествие на аэродроме является якобы обычным возгоранием.

«В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

В то же время, как отмечает местный Telegram-канал Флагшток — Гомельшчына, данная информация не соответствует наблюдениям очевидцев.

Аэродром Зябровка был передан белорусским диктатором Александром Лукашенко под полный контроль ВС РФ 7 июля.

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