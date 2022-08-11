Удар по аэродрому в Крыму. Россия понесла самые большие потери в авиации за день со времен Второй мировой войны — СNN

11 августа, 11:31
Удар по аэродрому Саки стал самой большой потерей российской авиации за день со времен Второй мировой войны (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Удар по аэродрому Саки стал самой большой потерей российской авиации за день со времен Второй мировой войны (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

По меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму. Это стало самой большой потерей авиации РФ за день со времен Второй мировой войны, сообщает CNN.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон изучивл спутниковые снимки Planet Lab, на которых запечатлена авиабаза Саки до и после взрывов.

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По его словам, уничтоженные боевые самолеты, по-видимому, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

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Лейтон отметил, что еще два самолета были повреждены.

Эксперт подчеркнул, что снимки свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не несчастный случай.

Телеканал отмечает, что количество уничтоженных самолетов указывает на то, что вторник, 9 августа, стало одним из самых разрушительных дней для российской военной авиации за более чем семь десятилетий, включая советскую эпоху.

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В немногочисленных доступных данных о потерях военных самолетов в советское время и в современной России нет упоминания столь существенных потерь от одного инцидента за один день.

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По данным Oryx, на аэродроме Саки были уничтожены не менее четырех самолетов Су-30СМ, шесть ударно-тактических самолетов-разведчиков Су-24М/МР (пять уничтожены, один поврежден).

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Эксперт Александр Оливер отмечает, что были уничтожены от 9 до 14 самолетов.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов из-за нарушения правил пожарной безопасности».

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В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Авиация Аэродром Война России против Украины Новофедоровка

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