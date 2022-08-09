Россия активно подвозит в Беларусь ракеты для С-300 и С-400 — Белорусский Гаюн 9 августа, 21:45 По данным активистов, Россия подвозит в Беларусь ракеты самолетами Ил-76 (фото от 5 августа) (Фото:Belarusian Hajun project / Twitter)

Российские оккупанты активно перебрасывают в Беларусь ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом сообщает проект активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн в Telegram во вторник, 9 августа.

Расследователи обратили внимание, что вечером 9 августа в аэропорту Гомель снова сел российский Ил-76 и улетел через полтора часа. Они предположили, что борт доставил очередную партию ракет, потому что вскоре после этого в направлении трассы М8 из Гомеля заметили подъемный кран и два трала с ракетами для С-300/400. Беларускі Гаюн пишет, что ракеты могли везти на аэродром Зябровка.



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Также ракеты перевозили по трассе М10 со стороны Гомеля в направлении Мозыря днем 9 августа.

Инфографика: НВ

«На текущий момент видно, что в Беларусь уже который день идет активный подвоз ракет для С-300/400. Согласно актуальной информации, можно предположить, что наблюдается подготовка к ракетным обстрелам не только из Гомельского района, но и из локаций в Мозырском районе», — считает проект.

Режим Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

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