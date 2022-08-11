Появилось видео одной из «вспышек» на подконтрольном РФ белорусском аэродроме Зябровка 11 августа, 14:32 Очевидцы сообщили о не менее восьми взрывах (Фото:Скриншот видео Беларускі Гаюн)

Случайный очевидец снял неизвестную «вспышку» на военном аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси, который сейчас находится под контролем российских войск.

Соответствующее видео было обнародовано в четверг, 11 августа, в Telegram-канале Беларускі Гаюн.

Согласно официальной версии минобороны Беларуси, инцидент на аэродроме произошел около 23 часов 10 августа из-за якобы случайного «возгорания» какой-то техники во время ее «контрольного пробега после проведенной замены двигателя».

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В то же время, данная информация не соответствует наблюдениям очевидцев, рассказавших о серии взрывов.

«Видна четкая крупная вспышка, не похожая на „возгорание двигателя“. По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома Зябровка начались около 00:20 11 августа, что уже само по себе полностью опровергает информацию МО РБ. Всего было не менее восьми вспышек», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

В ВСУ отметили, что речь может идти о работе «белорусских партизан», которые поддерживают Украину и противостоят союзному Кремлю режиму Александра Лукашенко.

«Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже», — заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Аэродром Зябровка был передан белорусским диктатором Александром Лукашенко под полный контроль ВС РФ 7 июля.



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