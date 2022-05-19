Может использовать как военную базу. Россия оборудует позиции на аэродроме в Беларуси — Генштаб 19 мая, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты начали инженерные работы на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси, который потом смогут использовать как военную базу. Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

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«По имеющимся данным, противник начал инженерное оборудование аэродрома Зябровка в Гомельской области, который в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на территории Беларуси», — заявил Громов.



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По данным Генштаба, в Брестской и Гродненской области проверяют «способность местных властей формировать органы управления и подразделения территориальной обороны», а на одном из полигонов подразделения 6-й отдельной мотострелковой бригады Гродно тренировались наводить понтонную переправу и форсировать водную преграду. Угроза ракетных ударов из Беларуси по территории Украины сохраняется.

Ранее программа расследований Схемы сообщила, что российская армия использует в военных целях международный аэропорт города Белгород, ранее обслуживавший только гражданские рейсы.

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