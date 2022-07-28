С аэродрома Зябровка. Беларускі Гаюн показал фото запуска ракет по Украине

28 июля, 10:28
С территории Беларуси по Украине могли наносить удары из комплексов Искандер (Фото:Беларускі Гаюн)

С территории Беларуси по Украине могли наносить удары из комплексов Искандер (Фото:Беларускі Гаюн)

В Сети появились фото запуска ракет по Украине с аэродрома Зябровка, который находится в Гомельской области Беларуси.

Фотографии опубликованы в Telegram-канале Беларускі Гаюн.

«Стоит напомнить, что на аэродроме со сих пор находятся до 10-и единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и, предположительно, минимум 2 оперативно-тактических ракетных комплекса Искандер», — говорится в сообщении.

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Всего по Украине запустили 25 ракет с 05:23 до 06:29 часов утра.

«Если предположить, что все запуски были из ОТРК Искандер, то на аэродроме должно находиться не менее 6 таких комплексов», — добавили в группе.

Утром 28 июля глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о массированных ракетных запусках по Украине с территории Беларуси. Есть информация о попадании возле Гончаровского Черниговской области.

В ОК Север отметили, что с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет по Украине. Известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по Вышгородской громаде Киевской области.

Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, был обстрелян объект инфраструктуры.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Ракетные удары Украина Искандер Война России против Украины

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