Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль РФ — Генштаб ВСУ 7 июля, 15:45 Россияне обустраивают в Зябровка военную базу (Фото:google)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, сейчас на территории аэродрома продолжаются мероприятия по обустройству военной базы РФ.

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«На территории аэродрома на данное время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М и дивизион С-400 Триумф ВС РФ», — рассказал Громов.

Он также добавил, что режим Лукашенко приступил к строительству ангаров для российских оперативно-тактических ракетных комплексов, которые ему пообещал Кремль.

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