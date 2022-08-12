Зеленский рассказал папе Франциску о преступлениях России в Украине

12 августа, 18:54
Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, провел переговоры с папой римским Франциском.

У себя в Twitter глава государства сообщил, что рассказал понтифику о полномасштабной агрессии России против Украины и преступлениях страны-террориста.

«Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине», — написал он.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1558118224042070019

Во время поездки в Канаду 24 июля папа Франциск сказал, что очень хочет поехать в Киев. Перед этим понтифик говорил, что, по его мнению, для визита нужен удачный момент, чтобы он не принес больше вреда, чем пользы.

В мае папа заявил, что готов был встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, и попросил передать это в Кремль, но не получил ответа.

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Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ сказал, что украинская сторона неоднократно приглашала понтифика в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что папа Франциск может приехать в любой день.

Кто убедил папу римского, что Путина спровоцировали? – Оксана Горкуша, религиевед

https://www.youtube.com/embed/2FN0dw9_Xn4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Папа римский Ватикан Франциск Агрессия РФ Агрессия Москвы Владимир Зеленский Война России против Украины Папа Римский Франциск

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