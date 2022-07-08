Папа Римский может посетить Украину в любой день — Кулеба

8 июля, 05:23
Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что визит Папы Римского Франциска является крайне важным для украинцев.

«Мы очень ждем Папу и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит — столь важен этот визит для нас, украинцев», — заявил министр.

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В эфире украинского телемарафона Кулеба подчеркнул, что у понтифика есть миллионы верующих в Украине, а для всех украинцев визит станет моментом вдохновения и поддержки.

«Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это позволило бы найти дополнительные способы его привлечения в прекращение этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной», — заявил министр.

https://www.youtube.com/watch?v=FLT6cXlhsAk
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В опубликованном 4 июля интервью агентству Reuters папа Римский Франциск заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ заявил, что украинская сторона неоднократно выражала приглашение Папе Римскому Франциску посетить Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=fry3wPB2Uro
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   МИД Украины Папа римский Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины Папа Римский Франциск

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