Папа Римский может посетить Украину в любой день — Кулеба 8 июля, 05:23 Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что визит Папы Римского Франциска является крайне важным для украинцев.

«Мы очень ждем Папу и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит — столь важен этот визит для нас, украинцев», — заявил министр.



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В эфире украинского телемарафона Кулеба подчеркнул, что у понтифика есть миллионы верующих в Украине, а для всех украинцев визит станет моментом вдохновения и поддержки.

«Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это позволило бы найти дополнительные способы его привлечения в прекращение этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной», — заявил министр.

В опубликованном 4 июля интервью агентству Reuters папа Римский Франциск заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ заявил, что украинская сторона неоднократно выражала приглашение Папе Римскому Франциску посетить Украину.



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