Папа римский заявил, что для него третья мировая война «уже началась» 14 июня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что для него третья мировая война уже началась.



«Мир находится в состоянии войны. Несколько лет назад мне пришла в голову идея сказать, что мы переживаем третью мировую войну по частям и кускам. Так, для меня сегодня разразилась третья мировая война» — сказал он в интервью Herder.

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По его словам, «это то, что должно дать нам пищу для размышлений».

«Что случилось с человечеством, пережившим три мировые войны за одно столетие?» — сказал он.



Понтифик заявил, что война России против Украины ближе и больше «затрагивает чувственность».

«Но есть и другие страны далеко, просто подумайте о некоторых частях Африки, северной Нигерии, северном Конго, где до сих пор идет война и всем наплевать», — сказал он.

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