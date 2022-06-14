Папа римский заявил, что для него третья мировая война «уже началась»

14 июня, 14:41
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Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что для него третья мировая война уже началась.

«Мир находится в состоянии войны. Несколько лет назад мне пришла в голову идея сказать, что мы переживаем третью мировую войну по частям и кускам. Так, для меня сегодня разразилась третья мировая война» — сказал он в интервью Herder.

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По его словам, «это то, что должно дать нам пищу для размышлений».

«Что случилось с человечеством, пережившим три мировые войны за одно столетие?» — сказал он.

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Понтифик заявил, что война России против Украины ближе и больше «затрагивает чувственность».

«Но есть и другие страны далеко, просто подумайте о некоторых частях Африки, северной Нигерии, северном Конго, где до сих пор идет война и всем наплевать», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=MYAvQv9LSBY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Папа римский Франциск Третья мировая Война России против Украины

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