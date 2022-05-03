«Настаиваем». Папа Франциск хочет поехать к Путину, чтобы попытаться остановить войну в Украине 3 мая, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск в интервью, опубликованном 3 мая, заявил, что попросил встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но не получил ответа.

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Франциск рассказал Corriere Della Sera, что примерно три недели спустя после начала российского масштабного вторжения в Украину он попросил дипломатов Ватикана прислать Путину сообщение об организации встречи.

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«Мы еще не получили ответ, и мы все еще настаиваем», — сказал папа.

Он считает, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу.

Папа Римский Франциск также заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.



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