Папа Римский заявил о «большом желании» приехать в Киев

25 июля, 00:12
Папа Римский хочет приехать в Киев (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский хочет приехать в Киев (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Франциск во время своей поездки в Канаду в воскресенье, 24 июля, заявил, что очень хочет посетить Украину, чтобы попытаться покончить с войной, которую он неоднократно осуждал.

Об этом сообщает Reuters.

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«У меня большое желание поехать в Киев», — ответил Папа Римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину. Он выступал в папском самолете перед журналистами, путешествовавшими с ним из Рима в Канаду.

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Папа Франциск в воскресенье начал напряженный визит в Канаду, чтобы извиняться перед коренными народами за злоупотребление со стороны миссионеров в школах-интернатах, что является ключевым шагом в усилиях католической церкви по примирению с коренными общинами и помощи им в лечении травм поколений. Недельный визит будет включать не менее пяти встреч с коренными жителями.

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Ранее секретарь по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлагер заявил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину уже в августе этого года.

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2 июля Папа Римский Франциск заявил, что все еще намерен посетить РФ и Украину, чтобы помочь.

В июне Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Украину, но для такого визита, по его словам, необходим удачный момент, чтобы он не нанес больше вреда, чем добра.

В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину даже несмотря на боевые действия на территории страны.

В марте президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=2FN0dw9_Xn4&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Папа римский Ватикан Католическая церковь Война России против Украины Папа Римский Франциск

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