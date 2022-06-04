Папа Римский: Я хотел бы приехать в Украину, но нужно подождать подходящего момента 4 июня, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Папа Франциск встретился с украинскими детьми, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны (Фото:Vatican News)

Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Украину, но для такого визита, по его словам, необходим удачный момент, чтобы он не причинил больше вреда, чем добра.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что во время встречи Франциска со 160 школьниками из всей Италии в рамках регулярной инициативы Детский поезд маленький беженец из Украины спросил у понтифика, может ли он приехать в Украину и спасти всех страдающих там детей.

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«Я много думаю о детях в Украине. Я послал туда несколько кардиналов, чтобы они помогали и были рядом со всеми людьми, но прежде всего с детьми. … Я бы хотел поехать в Украину. Но мне необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может нанести вред миру больше, чем принести ему добра», — ответил понтифик.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Франциск добавил, что на этой неделе у него будет встреча с представителями украинского правительства, которые приедут обсудить его возможный визит в Украину.

"Посмотрим, что будет дальше", - сказал понтифик.

В марте президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину.



В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину даже несмотря на боевые действия на территории страны.



СМИ сообщали, что Папа Римский Франциск рассматривает возможность поездки в украинскую столицу.



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