«Обновляем приглашение». В МИД Украины поддержали намерения папы римского посетить Киев 4 июля, 13:55 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ заявил, что украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому Франциску посетить Украину.

«Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России», — сказал он.

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По его словам, показательно, что в Москве всячески игнорируют готовность папы римского посетить Россию.

«Это очередное свидетельство того, что российский режим стремится к войне, а не к миру. Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится. Возобновляем приглашение папе Франциску посетить наше государство и призываем молиться за украинский народ. Добро обязательно победит российское зло», — сказал он.

В опубликованном 4 июля интервью агентству Reuters папа Римский Франциск заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.

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