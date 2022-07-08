Папа римский может приехать в Украину в августе — Ватикан
Папа Римский (Фото:Alessandro Di Meo/Pool via REUTERS)
Папа римский Франциск может посетить Украину в августе. Об этом сказал секретарь по делам отношений Ватикана с государствами и международными организациями Пол Ричард Галлагер в интервью Tg1, сообщает Vatican News в пятницу, 8 июля.
«Папа очень убежден в том, что, если сможет совершить визит, это может иметь положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и всегда выражал готовность посетить Москву и встретиться с российскими властями», — заявил он.
На вопрос о том, может ли визит в Киев состояться после возвращения понтифика из Канады, Галлагер ответил: «Да, думаю, что после возвращения из Канады начнется изучение действительной возможности этого… Многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду, увидим, как папа будет переносить это путешествие».
Визит папы Франциска в Канаду запланирован на последнюю неделю июля.
В опубликованном 4 июля интервью агентству Reuters папа заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ сказала, что украинская сторона неоднократно приглашала понтифика в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что папа Франциск может приехать в любой день.
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