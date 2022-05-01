«Я страдаю и плачу». Папа Франциск во время воскресной проповеди вспомнил об Украине и мариупольцах 1 мая, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Папа Франциск читает песнопение Царица Небесная 1 мая 2022 года (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск во время воскресной проповеди вспомнил о Мариуполе и заявил, что страдает, думая о том, что сейчас переживают украинцы. Об этом сообщает Vatican News.

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Понтифик попросил верующих каждый день молиться о мире и подчеркнул, что Мариуполь, «город Марии», сейчас подвергается варварским бомбардировкам и уничтожению. Папа Франциск повторил, что призывает открыть безопасные гуманитарные коридоры для людей, заблокированных на комбинате Азовсталь.



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«Я страдаю и плачу, думая о страданиях населения Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей… Поступают страшные сообщения даже о вывезенных и депортированных детях. И в то время, как мы являемся свидетелями жуткого упадка человечества, я вместе со многими встревоженными людьми спрашиваю себя, действительно ли идут поиски мира; действительно ли есть воля предотвращать непрерывную военную и словесную эскалацию, делается ли все возможное для того, чтобы оружие умолкло», — добавил папа, призвав «не поддаваться логике насилия» и выбрать путь диалога и мира.



По данным итальянской газеты Il Messaggero, российский диктатор Владимир Путин трижды отказал папе римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация гражданских с находившегося под постоянными обстрелами российских оккупантов завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек направляется на подконтрольную территорию, завтра их будут встречать в Запорожье.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Азов: На полевой госпиталь возле Азовстали сбрасывали многотонные авиабомбы. Есть погибшие и раненые https://www.youtube.com/embed/ORpMwsgpAlI

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