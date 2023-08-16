Дело экс-главы Верховного суда: детективы НАБУ получили доступ к телефону Князева, но доказательством он не будет 16 августа, 13:49 Князева подозревают в получении многомиллионной взятки (Фото:Всеволод Князев/Facebook)

Детективы НАБУ получили доступ к телефону экс-главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого подозревают в получении многомиллионной взятки.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на брифинге.

По его словам, следователи исследуют содержание телефона фигуранта дела, но доказательством против Князева он не будет. Вероятно, телефон будут использован в других уголовных производствах по расследовании коррупции в судебной инстанции.

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«Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ и детективы осуществляют осмотр его содержания. По этому делу, где уведомлены о подозрении глава Верховного суда и его сообщник, этот телефон не будет доказательством. Он может быть использован как доказательство в других производствах, связанных с Верховным судом», — пояснил Клименко.

Он также добавил, что расследование в отношении Князева находится на завершающей стадии. Его могут завершить в начале сентября.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда избрал новым председателем Станислава Кравченко — он был главой Кассационного уголовного суда в составе ВС.

По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке работникам суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.