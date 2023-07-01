«Уничтожить их на другом направлении». Как Кремль планирует ликвидировать ЧВК Вагнер на фронте против Украины после попытки мятежа — Костенко 1 июля, 18:09 Российский диктатор Владимир Путин выходит на Соборную площадь Кремля после неудачного мятежа Пригожина, 27 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Роман Костенко, нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире Radio NV рассказал, как российский режим фактически готовит ликвидацию ЧВК Вагнер за счет направления их на другие задачи, где они, скорее всего, будут ликвидированы физически.

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

Видео дня

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

29 июня в комментарии Украинской правде Буданов сообщил, что среди последствий мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что боевики ЧВК больше не будут воевать против нашего государства.

Как Кремль может ликвидировать ЧВК Вагнер?

Здесь пересекается и политическое, и военное. Желание Российской Федерации уничтожить политически ЧВК Вагнер, потому что это угрожает их политическим элитам, они не могут себя чувствовать безопасно, пока есть Вагнер. А теперь вопрос — как это сделать. Первое — это пытаться их расформировать, но здесь есть угроза. И другое, что уже частично Шойгу и Герасимов использовали на бахмутском направлении, это просто уничтожить их в боевых действиях. Так вот, они не смогли их уничтожить в Бахмуте, когда они там не давали боеприпасы, когда там Пригожин, скажем, «волнами» их клал. Так же может быть придумано сейчас какое-то задание, то о чем мы говорили, теоретическое и практическое.

Это где-то быстро, я не знаю, кто-то говорит, что они пойдут на Киев, кто-то говорит на каком-то другом направлении. Дать им какое-то другое направление, где просто большая часть из них погибнет. Это тоже вариант, что с ним сделать. Основная политическая цель — его уничтожить, но уничтожить еще так, чтобы он принес пользу, это дать ему еще какое-то направление, но уже под четким контролем вооруженных сил Российской Федерации, чтобы они были в составе ВС РФ или управлялись. Я думаю, что такую автономию, которая у них была, вряд ли уже им дадут, потому что мы видели, чем это может закончиться для российской власти.